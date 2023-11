بايدن يدعم «هدنة إنسانية» في قطاع غزة لتحرير الأسرى

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية التي تغطي خطابه في الفعالية الانتخابية في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا، قوله:"أعتقد أننا بحاجة إلى توقف. التوقف يعني الحصول على وقت لتحرير الأسرى". وقاطعت امرأة قدمت نفسها على أنها"حاخامة" يهودية كلام بايدن ودعته إلى السعي لوقف إطلاق النار من أجل إنقاذ حياة المدنيين في قطاع

وقالت المرأة، وفقًا لتسجيل فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي:"سيدي الرئيس، إذا كنتم تهتمون بالشعب اليهودي، فأنا كحاخامة أطلب منكم التحرك لوقف إطلاق النار".الخارجية الأمريكية: نضمن مشاركة مناسبة لروسيا في قمة «آبيك» وفقا للعقوبات

