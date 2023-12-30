بانوراما 2024.. الأقصر تتلألأ قبل احتفالات نهاية العام ورأس السنة.. زينة وأضواء مبهرة تجذب الأهالى والسائحين على كورنيش النيل والشوارع.





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