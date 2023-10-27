بالفيديو.. رئيس حركة حماس: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة

أكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج أن المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة، مضيفًا: وأقول للشعب الفلسطيني اطمئنوا حماس لن تتركم، وما تقوم به إسرائيل هي حرب إبادة جماعية للفلسطينيين.

وأشار خالد مشعل خلال تصريحات لبرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الدخول الإسرائيلي البري بدأ من منطقتي بيريز وبيت حانون.وتابع: التنسيق جارٍ مع كل الفصائل الفلسطينية لممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لوقف الاعتداء على غزة، خاصة أن المجازر الإسرائيلية ستظل وصمة عار تلاحق من ارتكبوها.ووجَّه مشعل الشكر لمصر على جهودها في دعم القضية الفلسطينية.

بالفيديو.. رئيس حركة حماس: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوةبالفيديو رئيس حركة حماس المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

حركة حماس: صامدون ولن نتخلى عن المواجهةقال خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج أن المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة، وأقول للشعب الفلسطيني اطمئنوا حماس لن تتركم، وما تقوم به إسرائيل هي حرب إبادة جماعية للفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

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