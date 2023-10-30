بالمليارات.. خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب في غزة تتفاقم

ألقت الحرب في غزة بظلالها على الاقتصاد الاسرائيلي في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، وأصبحت تواجه أزمة اقتصادية.

وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، ويكبد الإغلاق الجزئي اقتصاد إسرائيل نحو 2.5 مليار دولار شهريا. وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر الجاري و الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة"تل أبيب"بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.

باحث صيني: يمكننا تطوير الاقتصاد الفلسطيني ليتجاوز إسرائيل ألمانيا تناشد إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين المتطرفين كاتب صحفي: إسرائيل تقوم بإبادة جماعية لأهالي غزة بالتهجير القسري من أراضيهم ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1. headtopics.com

نتنياهو: العملية البرية في غزة هي المرحلة الثانية من الحربقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العملية البرية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: العملية البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحربقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة نقلتها «القاهرة الإخبارية» : «سنبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين في غزة»، واصفا العملية البرية الجارية في غزة الأن، بأنها المرحلة الثانية من الحرب. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. نتنياهو: العملية البرية في غزة حرب بقاءقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإعادة المحتجزين في غزة، مؤكدًا أن العملية البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو : العملية البرية في غزة هي المرحلة الثانية من الحربقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العملية البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أنه اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات عنيفة في غزة مع قيام القوات الإسرائيلية بتوسيع هجومها البريغزة، هجوم علي غزة، الهجوم في غزة، الهجوم الإسرائيلي علي غزة، الهجوم الإسرائيلي، القوات الإسرائيلية، الهجوم البري الإسرائيلي، اشتباكات عنيفة في غزة، اقرأ أكثر ⮕

جيش الأحتلال الإسرائيلي: قتل العشرات من نشطاء حماس خلال الليل في عمليات برية في غزةجيش الأحتلال، الجيش الإسرائيلي، جيش الأحتلال الإسرائيلي، حماس، نشطاء حماس، عملية برية، العمليات البرية في غزة، العمليات البرية، عمليات برية في غزة، غزة، إسرائيل، القصف البري علي غزة، القصف البري في غزة، اقرأ أكثر ⮕