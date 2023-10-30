بالفيديو.. الهلال الأحمر بسيناء: استقبلنا 57 طائرة تحمل المساعدات من الدول العربية لفلسطين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ، مشيرًا إلى أن أهالينا في فلسطين يعانون من جراء العدوان على غزة، والهلال الأحمر الفلسطيني يرسل كافة الاحتياجات التي يريدونها للعمل على توفيرها لهم.

وأضاف"زايد" في مداخلة هاتفية لبرنامج"صباح الخير يا مصر" على فضائية"مصر الأولى" اليوم الاثنين:"استقبلنا 57 طائرة مساعدات من مختلف الدول العربية والصديقة لدعم قطاع غزة، خاصة من الأردن وفرنسا، والتي احتوت على المواد الغذائية والطبية.

وتابع:"نطالب بتطبيق معايير القانون الدولي والإنساني، وفتح معبر رفح على مصراعيه للتمكن من دخول كافة المساعدات التي يحتاجها أهالينا في قطاع غزة". وأوضح، أن كل ما تم إرساله لا يزيد عن نقطة في محيط ما يحتاجه قطاع غزة، مطالبا بزيادة حجم المساعدات التي تدخل لقطاع غزة، مؤكدًا أن عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر منذ بداية أحداث غزة وصلت إلى 70 ألف ساعة حتى اليوم. headtopics.com

الهلال الأحمر بسيناء: استقبلنا 57 طائرة تحمل المساعدات من الدول العربية لفلسطينأكد دكتورخالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، أنه على مدار الساعة، ومنذ اللحظة الأولى للأحداث في غزة، هناك تعاون بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، مشيرا إلى أن أهالينا في فلسطين يعانون من جراء العدوان على غزة. اقرأ أكثر ⮕

استعدادا لدخولها غزة.. أجهزة طاقة شمسية وإسعافات وأغذية تصل من الكويت إلى مطار العريشأفرغ الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، طائرة المساعدات القادمة من الكويت في مطار العريش الدولي. اقرأ أكثر ⮕

«الهلال الأحمر» بعد استقبال 57 طائرة مساعدات لغزة: نقطة في محيط الاحتياجاتتحدث الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، عن التنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وإسال المساعدات. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر: غزة تعاني أسوأ كارثة إنسانية.. ويجب زيادة إدخال المساعداتالهلال الأحمر غزة تعاني أسوأ كارثة إنسانية ويجب زيادة إدخال المساعدات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

انهيار علا غانم من البكاء لهذا السببحرصت الفنانة علا غانم، على تواجدها في مركز الهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني الدفعة 7 من المساعداتأعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الإثنين، تسليم نظيره الفلسطيني الدفعة 7 من المساعدات الإنسانية العاجلة من معبر رفح، وذلك وفق منشور أورده على حسابه الرسمي في موقع التواصل 'فيس بوك'. اقرأ أكثر ⮕