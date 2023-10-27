بالصور.. الزمالك يخسر من إنبي بهدفين مقابل هدف

إنبي يوقف انتصارات الزمالك في الدوري بثنائيةفاز فريق إنبي على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضم اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يسقط في فخ الخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدفبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يسقط في فخ إنبي ويخسر بهدفين مقابل هدفتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الخسارة الأولى في دوري الموسم الجاري، بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره إنبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبيأدرك أحمد سيد زيزو هدف التعادل لفريق الزمالك أمام انبي من ركلة الجزاء فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

الزمالك ضد إنبي .. زيزو يحرز هدف التعادل للأبيض من ركلة جزاءأحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك ضد إنبي، من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من اللقاء المقام حالياً على ملعب المقاولون العرب في الجولة الخامسة اقرأ أكثر ⮕

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك وفوز بيراميدزيقدم موقع قناة «صدى البلد» ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المصري، بثلاث أهداف دون رد ، وفوز إنبي على الزمالك ، بهدفين مقاب اقرأ أكثر ⮕