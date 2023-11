بالتفاصيل والأرقام| ننشر توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لهذا العام

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات الصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 .

ELBALADOFFICIAL: وكيل تعليم قنا يشيد بجهود التطوير التكنولوجي في إعداد تابلت الثانوية العامةأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بجهود التطوير التكنولوجي في تحمل مهام تحميل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وإعداد أجهزة التابلت ونقاط الاتصال وتفعيل حصص المشاهدة

ELWATANNEWS: جدول اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل الثانوي العام بالقليوبية.. تبدأ غداأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جداول اختبارات شهر أكتوبر لصفوف الأول والثاني الثانوي العام، والتي تنطلق غدا، ولمدة 9 أيام.

YOUM7: الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوىحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

YOUM7: وزارة التعليم: درجات تقييمات الشهر لصفوف النقل تضاف إلى مجموع الطالبأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن درجات تقييمات الشهور لصفوف النقل سواء بالفصل الدراسى الأول والثانى، تضاف إلى مجموع درجات الطالب في نهاية كل فصل دراسى

ELWATANNEWS: الأوراق المطلوبة ومصروفات استلام التابلت لطلاب أولى ثانوي بالمحافظاتكشفت مديريات التربية والتعليم في المحافظات عن الأوراق المطلوبة ومصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في المحافظات تزامنا مع التوزيع خلال أيام

ELBALADOFFICIAL: حملوا التطبيق الجديد|تنبيه عاجل لطلاب 2 و 3 ثانوي بشأن 'التابلت والامتحانات'أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 بشأن التابلت .

