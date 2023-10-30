بالأسماء.. حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى الدقهلية

أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبلالسيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟ تعليمية.وأوضح المحافظ، أن حركة تنقلات وتصعيد مدير الإدارات والوكلاء تمت بناءً على تقييم لجنة القيادات بالمحافظة، والتي تضم أعضاء من الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأكد ضرورة إعادة هيكلة وتدوير مديري الإدارات والعاملين في جميع القطاعات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالجهاز التنفيذي للمحافظة؛ لضمان تقديم الخدمة للمواطنين وإنجاز الأعمال على أكمل وجه."تكليف أحمد يحيى أحمد إسلام للعمل مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية بدلا من تسيير أعمال مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، ونقل عادل فؤاد علي إبراهيم من مدير إدارة أجا التعليمية للعمل مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، والإبقاء على عماد عيد الدوماني مديرا لإدارة طلخا التعليمة.

وتكليف كمال إبراهيم عبد القادر وكيل إدارة منية النصر التعليمية مديرا لإدارة شربين التعليمية، وتكليف شوقي علي الجوهري مديرا لإدارة ميت غمر التعليمية بدلا من تسيير أعمال مدير إدارة ميت غمر. والإبقاء على السيد إبراهيم درويش مديرا لإدارة تمي الإمديد التعليمية، والإبقاء على محمد معاطي عطية مديرا لإدارة نبروه التعليمية. headtopics.com

وتكليف إبراهيم أحمد الشربيني عصر للعمل مديرا لإدارة المنزلة التعليمية بدلا من تسيير أعمال مدير إدارة المنزلة، وتكليف محمود فوزي الصغير وكيل إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة المطرية التعليمية. ونقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير أعمال وكيل إدارة شربين التعليمية للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية، وتكليف محمد يحيى حجاج معلم خبير لغة إنجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية، ونقل محمد عبد الله شعبان من العمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية، وتكليف آمال السيد أحمد معلم خبير اقتصاد منزلي بإدارة نبروه التعليمية للعمل وكيل إدارة شربين التعليمية.

ننشر حركة مديري الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادهاوقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين علي اعتماد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية . اقرأ أكثر ⮕

محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظةاعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، علي مستوي المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية.. اقرأ أكثر ⮕

ننشرحركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى الدقهليةأعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى اليوم الاثنين اعتماد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية وذلك بناءً علي تقييم لجنة القيادات بالمحافظة والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي... اقرأ أكثر ⮕

محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات جديدة بالإدارات التعليميةوتكليف المأمون أحمد العدل أخصائي خبير صحافة و اعلام بإدارة اجا للعمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية - ونقل أحمد الخضر مجاهد من العمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية للعمل وكيل إدارة المطرية التعليمية ) . اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنيا يعتمد حركة تنقلات بين مديري إدارات التعليماعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الأحد حركة تنقلات بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدداُ من القيادات وذلك لضخ دماء جديده ودفع عجلة العمل. اقرأ أكثر ⮕

وزير التعليم يوجه بتعريف الطلاب المواد التعليمية على موقع الوزارة للاستفادة منهاأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، على أنه تم اختيار أفضل المعلمين لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات التعليمية على مستوى الجمهورية.. اقرأ أكثر ⮕