بالأرقام.. حصاد حرب إسرائيل على غزة فى أسبوعها الرابع وأكثر من 8 آلاف شهيد

نشرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إحصائية لحصاد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أن دخلت أسبوعها الرابع.

وأشارت الوكالة، إلى أن الأرقام التى جمعتها مستقاة من وزارة الصحة فى غزة ومسئولين إسرائيليين وأيضا مراقبين دوليين وجماعات مساعدة.8005: عدد الشهداء الفلسطينيين فى قطاع غزة (قبل احتساب شهداء الـ 24 ساعة الأخيرة)1.4 مليون: عدد النازحين الفلسطينيين فى قطاع غزة4 : عدد الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم من قبل الفصائل الفلسطينيةإلى 8306 بينهم 3457 طفلا، موضحة أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 304 شهداء غالبيتهم من النازحين للقطاع الجنوبى فى قطاع غزة.

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