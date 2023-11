بالتزامن مع ذكرى وعد بلفور.. منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعم فلسطين

كما دعت المنظمة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار تحقيق رؤية حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ويصادف هذا اليوم الذكرى 106 لصدور الوعد المشئوم لوزير الخارجية البريطاني الأسبق"آرثر بلفور" بتاريخ 2 نوفمبر 1917 الذي شكل بداية المأساة والنكبة التي وقعت سنة 1948. وقضى بلفور بوعده بتشريد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، وحرمانه من حقوقه المشروعة، وتأسيس دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي قامت على سياسات الاستيطان الاستعماري، والعدوان العسكري، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وتهويد مدينة القدس الشريف.

