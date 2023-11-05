باكية فلسطينية تعبر عن قلقها وتضامنها مع الشعب المصري

وأضافت باكية: “الله هو عالم الغيب، وأنا لو أعرف ما يحدث لم أكن لأخرج من القطاع، ولكن الله أراد أن أتي إلى مصر وأشرب من مياهها وأكل من خبز مصر، والله أتي لنا عند أناس طيبين، ولكننا حاملين همكم”. وتابعت: “لا أنام الليل بدون التفكير فيكم وهل قصفوكم أم لا، وإن ماتوا فالله يسهل عليكم فديتكم وفدا فلسطين، والله يقف معكم ويحميكم ويبعد هالغم عنكم ويحفظ جميع أمة محمد”.

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