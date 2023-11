باعتراف جيش الاحتلال.. محلل عسكري إسرائيلي: حماس فاجأتنا في الحرب

وأفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية أن حماس أعلنت استهداف دبابة وجنود إسرائيليين بقذائف"الياسين" في جحر الديك شرق غزة. وذكرت صحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية.

جريدة الفجر: انفجارات في شمال غزة واعلان إسرائيل عن ضربها 300 هدف لحماسغزة، شمال غزة، إسرائيل، حماس، ضرب حماس، غزة وإسرائيل، جيش الأحتلال، جيش الأحتلال الإسرائيلي، الحرب علي غزة، غزة تحت القصف،

MASRAWY: جيش الاحتلال: هناك توغل وتنسيق ضربات جوية وبرية على أهداف حماس في غزةجيش الاحتلال هناك توغل وتنسيق ضربات جوية وبرية على أهداف حماس في غزة | مصراوى

جريدة الفجر: القوات الإسرائيلية تتقدم إلى داخل غزة مع دخول الحملة ضد حماس يومها الخامسالقوات الإسرائيلية، غزة، حماس، الحملة ضد حماس، القوات الإسرائيلية تتقدم إلى داخل غزة، الحرب علي غزة، القصف علي غزة، جيش الأحتلال الإسرائيلي،

ELBALADOFFICIAL: جيش الاحتلال يزعم السيطرة على معقل عسكري مهم لحماس في غزةأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على معقل عسكري مهم لحركة حماس غرب جباليا شمال قطاع غزة خلال العملية البرية.

ELBALADOFFICIAL: معظمهم من المقاومة.. جيش الاحتلال يعلن القبض على 46 فلسطينيا بالضفة الغربيةزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال احتجزت 46 فلسطينيا مطلوبا، من بينهم 30 تابعين لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في مداهمات اعتقال خلال الليل، في جميع أنحاء الضفة الغربية.

MASRAWY: جيش الاحتلال: ننطلق الآن لشن هجوم على حماسجيش الاحتلال ننطلق الآن لشن هجوم على حماس | مصراوى

