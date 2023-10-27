باستثناء باب الشمس وأصحاب ولا بيزنس..'القضية الفلسطينية' مظلومة فى السينما المصرية.. نقاد: تقصير كبير فى التوعية بمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.. الأفلام التسجيلية تحفظ الحقائق للأجيال الجديدة

القضية الفلسطينية هي حال لسان العالم العربي منذ عام 1948، ومع استمرار الصراع العربي الإسرائيلي لم يكن أمام صناع السينما سوي انتاج محتوي يعرض معاناة الفلسطينين من ويلات الاحتلال الاسرائيلي، لكن هذا المحتوي لم يكن كافيا لعرض تفاصيل المعاناة التي تتعرض لها فلسطين أرضًا وشعبًا، الأمر الذي جعل نقاد السينما يطالبون شركات الانتاج والقائمين علي المحتوي التسجيلي بضرورة انتاج افلام توضح توضيح حقائق القضية الفلسطينية أمام العالم.

قال الناقد الفني طارق الشناوي أن كل الأفلام التي تناولت ثورة 23 يوليو بشكل أو بأخر كان لديها نقطة انطلاق اسمها حرب 1948 وعلي سبيل المثال فيلمي رد قلبي و"الله معنا" وحتي فيلم نهر الحب الذي قدم منذ سنوات طويلة كان يتناول جزء منه عن فلسطين.

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن السينما المصرية قدمت علي مدار تاريخها أفلام عديدة عن ثورة يوليو بدأت بنكبة 48،مؤكدًا إن السينما حتي الأن لم تقدم الفيلم العميق عن ثورة 23 يوليو ولا عن قضية فلسيطن، headtopics.com

ولفت الي أن هناك محاولات قليلة للغاية أقتربت من القضية الفلسطينية مثل فيلم ناجي العلي للعظيم الراحل الفنان نور الشريف وكان إنتاج مصري وكانت محاولة من المخرج عاطف الطيب والكاتب الكبير بشير الديك لتجسيد المأساة الفلسطينية من خلال هذا الفيلم وأيضًا فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصر الله وكان مدته أربع ساعات وغيرها لكن عدد هذه الافلام قليل.

وأكدت ماجدة موريس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن السينما المصرية تعاني من مشكلة كبيرة منذ سنوات وهي تناقص الإنتاج وتراجع إنتاج الأفلام التي تقدم قضايا عامة وعربية معترفة بأن السينما مقصرة في طرح أعمال عن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ دخول قوات الاحتلال أرضه. headtopics.com

واشارت ماجدة موريس الي أن السينما ليست مقصرة فقط حول القضية الفلسطينية بل تناولتها بشكل سطحي ودون تعمق.قالت خيرية البشلاوي الناقدة الفنية:"أن السينما منذ وقت طويل لم تقدم أعمالًا عن القضية الفلسطينية وجرائم الأحتلال الإسرائيلي، مشيرًة إلي أن السينما المصرية ما قدمته عن القضية الفلسطينية لا يضاهي بالمرة ما يجري من تطورات في هذه القضية فهي أصبحت أكثر ضراوه وقوة ووحشية،

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