باريس تعرب عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، عن"قلقها البالغ" إزاء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مذكرة أن"حماية السكان المدنيين هي التزام بالقانون الدولي". وقالت وزارة الخارجية في بيان إن" جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، وتعرب عن تعاطفها مع الضحايا".

وذكرت الوزارة، أن طفلين يحملان الجنسية الفرنسية قتلا شمال قطاع غزة، فيما أصيب طفل ثالث ووالدته، خلال القصف. هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة يوم أمس، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا"تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

كما شددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن"لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال"، فيما أدانت"انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة" في قطاع غزة. ومع دخول الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط ارتفاع لحصيلة الضحايا إلى 8850 قتيلا، وأكثر من 24 ألف جريحا فلسطينيا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.

