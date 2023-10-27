باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. قصف إسرائيلى غير مسبوق على قطاع غزة وانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت.. والجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربى بوقف العنف فى غزة

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار عربى بشان وقف العنف فى قطاع غزة، ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية".

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن قلقها إزاء تأثير الأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة على الطلاب والعاملين في مجال التعليم.قال سامر عبد الجابر ممثل برنامج الغذاء العالمى فى فلسطين إن الظروف الكارثية التى يواجهها مئات الآلاف من الفلسطينيين فى غزة معرضة لخطر التفاقم وذلك بسبب النقص الحاد فى الوقود.أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن البيت الأبيض يقول أنه لن نعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة والأمر متروك للجيش الإسرائيلي.

عاجل.. قصف جوي ومدفعي غير مسبوق على غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنتانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن مناطق واسعة بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي غير مسبوق. اقرأ أكثر ⮕

غزة بدون اتصالات في الليلة الأعنف.. مسئول طبي: لا نعرف ما يحدث في الميدانانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار هجمات إسرائيل على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

منظمة الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة بعد انقطاع الاتصالات والإنترنتانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار هجمات إسرائيل على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

غارات عنيفة وغير مسبوقة.. غزة تتعرض للقصف الإسر ائيلي.. بث مباشرتعرضت غزة لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕