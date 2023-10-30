باحث صيني: يمكننا تطوير الاقتصاد الفلسطيني ليتجاوز إسرائيل

قال الباحث الصيني ني مينجذا، إنه ‏يجب العمل من جانب جميع الأطراف من أجل دعم حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل.وأكد مينجدا، أنه‏ يمكن أيضاً تجهيز فلسطين بأحدث بطاريات صواريخ الدفاع الجوي وتسليح جيشها بشكل صحيح حتى يتمكن من إحباط أي هجمات إسرائيلية مستقبلية.

وقال وانج ونبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدةعقدت اجتماعا طارئا خاصا مؤخرا، وصوتت على قرار تقدمت به الدول العربية بشأن الوضع في فلسطين وإسرائيل، داعية إلى وقف إطلاق النار على الفور في غزة لأسباب إنسانية، وإدانة جميع أشكال العنف ضد المدنيين، وطالبت جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتيةالمدنية.

وأكد وانج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن قرار الأمم المتحدة أكد على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس"حل الدولتين".

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