باحث بالمركز المصرى للفكر: الاجتياح البرى لغزة تصعيدا جديدا يزيد من حدة الأزمة

، إن عملية الاجتياح البري التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها في قطاع غزة على الرغم من التحذيرات المتعددة من مغبة القيام بها، تصعيدًا جديدًا يزيد من حدة الأزمة التي تشهد تطورات متسارعة قد تؤدي نتائجها إلى تهديد الأمن والاستقرار في دول المنطقة، ولن يقتصر تأثيرها على فلسطين وإسرائيل فقط، وعلى الرغم من ذلك فإن العملية البرية تواجه تحديات عدة تؤثر بشكل مباشر في تحقيق هدفها الرئيسي الذي أعلنه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة المتمثل في القضاء على حركة "حماس".

وتابع أنه ثالث هذه التحديات يتمثل فى الرهائن الموجودة لدى الفصائل والتي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الحفاظ على حياتهم والإفراج عنهم في ضوء ما تواجهه الحكومة من ضغوطات متزايدة من أهالي الرهائن تجاه تحريك هذا الملف وحسمه، وآخر هذه التحديات يتمثل في التضاريس الكثيفة لقطاع غزة المتمثلة في المباني الخرسانية الكبيرة الموجودة في الحيز الواحد مما يتيح لفصائل المقاومة أفضلية في القتال من خلال إنشاء نقاط قوة يمكن القتال من خلالها، فضلًا عن انخفاض القدرة على المناورة للقوات المهاجمة وتوفير عناصر تأمين...

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

youm7 »

فيديو.. عمرو موسى: الاجتياح البري لغزة سيوسع نطاق الصراع.. ونتنياهو واهمبعض المسئولين الأمريكيين نصحوا إسرائيل بعدم الإقدام على الاجتياح البري لغزة اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

باحث سياسي عن الاجتياح البري لغزة: نتنياهو يحاول أن يكون صاحب الكلمة العلياجيش الاحتلال يعلن أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال ساعات الليل، وهو ما رآه البعض مغامرة من إسرائيل في ظل مفاوضات أمريكا حول الرهائن. اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من شيخ الأزهر على الاجتياح البري لغزة: «إرهاب أعمى»شيخ الأزهر يؤكد أنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ لإنقاذ هذا الشعب الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرفها التاريخ اقرأ أكثر ⮕

باحث لـ'القاهرة الإخبارية': مصر تمتلك كل القوة لتدافع وتصون أمنها القومىأكد محمد عبد الرازق باحث في المركز المصري للفكر، أن ما يحدث الآن من توتر هو ما حذرت منه مصر بأن التصعيد الجاري ربما ينتج عنه تمدد رقعه الصراع في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

باحث لإكسترا نيوز: تفقد الرئيس السيسى للفرقة الرابعة المدرعة لطمأنة الشعب المصرىقال شادى محسن الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفقد الرئيس السيسى للفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى، لطمأنة الشعب المصرى لتصرفات القيادة السياسية المصرية. اقرأ أكثر ⮕