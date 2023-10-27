باتشيكو يمنح لاعبي بيراميدز راحة 24 ساعة بعد الفوز على المصري

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد برج العرب في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليستمر الفريق في صدارة جدول الترتيب برصيد ١٣ نقطة.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، تحضيرا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب.

نجح فريق بيراميدز في الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2 في مباراة نارية أقيمت اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.وسجل أهداف بيراميدز فيستون كالالا مايلي في الدقيقة 47 ومصطفى فتحي في الدقيقة 48 وفيستون كالالا مايلي في الدقيقة 85 فيما سجل هدفي المصري البورسيعيدي محمد الشمي في الدقيقة 82 و غيلاس غناوي في الدقيقة 88. headtopics.com

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 9 نقاط في المركز الثالث.خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمديخط الهجوم: فيستون ماييليشريف إكرامي - أحمد توفيق - يوسف أسامة - أحمد فتحي - سيف جعفر - أسامة جلال - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكايوجاء تشكيل المصري كالتالي:خط الوسط: محمود حمادة - إيزى إيمكا - محمد الشامى - سمير فكرى - فخر للدين بن يوسف.

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