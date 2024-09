بابا تواضروس الثاني يتحدث مع شباب الخريجين الأمريكيين وكنديين

هاريس مستعدة لمناظرة ثانية.. وترامب لا يرغب في مزيد من المناظراتأسرة سعد الصغير تستغيث بالنائب العام بعد تداول تفاصيل التحقيقات معه: القانون يمنع انتهاك أعراض الناسنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 11:28 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 11:28 م

التقى البابا تواضروس الثاني مساء اليوم السبت عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت، شباب الخريجين من أبناء إيبارشياتنا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وذلك في مؤتمرهم الذي بدأت فعالياته أمس في فندق"دبل تري" في أرلينجتون بولاية تكساس، ومن المقرر أن يختتم غدًا الأحد. يحمل المؤتمر، الذي يشارك فيه ٢٥٠ شاب وشابة، عنوان"We are one" تحت شعار"Rest for the restless" وجاءت محاضرة البابا بعنوان"السلوك بالتدقيق" من خلال في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس"فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ" وركز قداسته على أهمية الحياة مع الله وأن نسلك فيها بكل تدقيق فننال طمأنينة ورجاء وسلام.

وعقب المحاضرة أجاب قداسة البابا على أسئلة أعضاء المؤتمر، واختتم بالتأكيد على أهمية تكرار مثل هذه المؤتمرات لأبناء الكنيسة في مختلف المراحل العمرية. حضر المؤتمر ستة من أحبار الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة.

بابا تواضروس الثاني، شباب الخريجين، أمريكا الشمالي

