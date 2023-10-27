بإطلالة محتشمة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها، مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة محتشمة وناعمة.

وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي كاريجيان طويل باللون الازرق والأبيض باكمام طويل، وتحته بنطال واسع، ويتوسطه حزام باللون الكحلي، وأختارت حذاء صيفي باللون الأبيض.بعباءة واسعة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بفستان على التراث السعودي.. أصالة تخطف الأنظار خلال حفلها بموسم الرياض ووضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو الناعم والآي لاينر، والكحل باللون الأبيض، مع وضع اللون الكشميري للشفاه.

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