انهيار منزل مكون من طابقين دون خسائر بشرية بشبرا الخيمة

شهدت منطقة عزبة أحمد سليم، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، كما أسفر عنه تصدع بأحد حوائط المنزل الملاصق له وسقوطها، وتم إخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعا لوقع أضرار بشرية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بانهيار عقار بمنطقة عزبة أحمد سليم دائرة القسم، وتصدع المنزل الملاصق له وسقوط أحد الحوائط الخاصة به.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار، وكذلك إخلال المنزل الملاصق له منعا لوقوع أضرار بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، بمنطقة عزبة أحمد سليم دائرة القسم، كما تبين أن المنزل مهجور من السكان. headtopics.com

وكشفت المعاينة، وجود تصدع بحائط المنزل الملاصق للمنزل المنهار وسقوطها، مما دفع حي غرب شبرا الخيمة ولجنة المنشآت الأيلة للسقوط من استصدار قرار بإخلاء المنزل من السكان منعا لوقوع أضرار بشرية، كما تبين ان المنزل المنهار قديم ولم يصدر له ثمة قرارات إزالة أو ترميم.

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