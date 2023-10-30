انهيار منزل مهجور من طابقين في شبرا الخيمة

شهدت منطقة عزبة أحمد سليم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية انهيار منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب ومهجور وخالى من السكان دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وأسفر عنه تصدع بأحد حوائط المنزل الملاصق له وسقوطها وتم إخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعا لوقع أضرار بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. وكشفت المعاينة وجود تصدع بحائط المنزل الملاصق للمنزل المنهار وسقوطها مما دفع حى غرب شبرا الخيمة ولجنة المنشآت الأيلة للسقوط من استصدار قرار بإخلاء المنزل من السكان منعا لوقوع أضرار بشرية، كما تبين أن المنزل المنهار قديم ولم يصدر له ثمة قرارات إزالة أو ترميم.

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