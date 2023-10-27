انقلبوا عليه .. ترحيل حـ.ارق القرآن من السويد

قالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو الماضي، إنها ستعاود فحص تصريح إقامة اللاجئ، وفي أغسطس الماضي رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.

يأتي قرار السويد، بعد يومين من تأكيد مصدر برلماني أن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أرسل مشروع قانون الموافقة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي"الناتو" إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.وقدم أردوغان مشروع قانون التصديق على طلب السويد للبرلمان، يوم الإثنين، وهو التحرك الذي رحبت بهستوكهولم، إذ يفسح أمامها المجال لاكتساب عضوية التحالف الدفاعي الغربي.

هل قراءة القرآن على القبور بدعة؟.. اعرف الصحكشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم قراءة القرآن على القبور، كما ردت على من يقول إنها بدعة لم ترد علن النبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم. اقرأ أكثر ⮕

الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرينبعد دعوة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى ترحيل المهاجرين المرفوضة طلباتهم بشكل أكبر وأسرع، مررت الحكومة الألمانية، مشروع قانون مقدما من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضين. اقرأ أكثر ⮕

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أمين الفتوى: 95% من القرآن والحديث يتحدثان عن الأخلاق وليس العباداتأمين الفتوى 95 من القرآن والحديث يتحدثان عن الأخلاق وليس العبادات فيديو | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

هل ختم القرآن للميت يصل ثوابه اليه ؟.. دار الإفتاء تجيبهل ختم القرآن للميت يصل ثوابه اليه ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، لتوضح: إنه لا مانع شرعًا من اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ وهِبَةِ ثواب هذا العمل الصالح إلى الميت اقرأ أكثر ⮕