انقطاع الإنترنت بالكامل عن قطاع غزة .. وسط غارات إسرائيلية غير مسبوقة واستشهاد العشرات

وأفادت شركات الاتصالات بانقطاع كامل لشبكاتها العاملة في قطاع غزة، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.واستهدفت الغارات المنازل والبنية التحتية في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المدنيين.وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ أرضا في شارع النفق شمال غزة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء وعشرات الجرحى.

وأفاد شهود عيان، بوصول جثث أكثر من 40 شهيدا ومئات الجرحى للمستشفى الاندونيسي جراء الغارات والقصف المدفعي على جباليا وبيت لاهيا والمناطق الشمالية الغربية، وتحديدا الساحلية لمدينة غزة. ووسط غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء من تحت أنقاض منزل بمخيم"البريج"، يضم 4 عائلات، بعد قصفه الظهر بالطيران الحربي.

واستشهد 5 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرين في قصف طائرات الاحتلال لمنزل بمُخيم النصيرات، وآخر بالزوايدة وسط القطاع.

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