انقطاع المياه في بطوخ غداً

والصرف الصحى بطوخ عن انقطاع المياه غدا الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥ من أول المزلقان إلى بعد محطة القطار ومن المزلقان حتى مجلس المدينة ومن المجلس حتى مجمع المدارس من الناحيتين بالشوارع الجانبية«تعليم الغربية» تناقش استعدادات المدارس لفصل الشتاء محافظ المنوفية: مستشفى الشهداء الجديدة بتكلفة مليار و300 مليون جنيهتعرف على أسباب استبعاد كولر لـ 11 لاعبا أمام المقاولون العرب

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MOBTADA: توقف المستشفيات واستهداف عمال المقابر.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزةأكدت مراسلة 'القاهرة الإخبارية'، اليوم الجمعة، تجدد القصف الإسرائيلي على شمال وشرق قطاع غزة، لافتة إلى استمرار انقطاع المياه وتوقف محطات التحلية في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية.

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AKHBARELYOM: قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان لمدة 12 ساعةاعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنقطاع المياه عن مناطق (المجمع الصناعي الجديد، الصداقة القديمة، كل عزب كيما بالكامل، عمارات

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ELBALADOFFICIAL: قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان لمدة 12 ساعةاعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنقطاع المياه عن مناطق (المجمع الصناعي الجديد، الصداقة القديمة، كل عزب كيما بالكامل، عمارات الأولى بالرعاية، عمارات كيما السد، عمارات الحديد والصلب، عمارات مصنع كيم

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YOUM7: اليوم.. انقطاع المياه في الدقهلية عن أجا لمدة 11 ساعة وعن قرى دكرنس 8 ساعاتأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه اليوم السبت الموافق 4/11/2023 لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً عن مركز ومدينة أجا..

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MASRAWY: انقطاع الكهرباء.. تغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال اليوميةانقطاع الكهرباء تغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال اليومية | مصراوى

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MASRAWY: انقطاع الكهرباء.. تغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال اليوميةانقطاع الكهرباء تغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال اليومية | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر »