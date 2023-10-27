انفجار ضخم بقاعدة داخل قاعدتي أمريكا بريف دير الزور في سوريا

مصراويقالت وسائل إعلام سورية، إن انفجارًا ضخمًا داخل قاعدة حقل العمر التي تسيطر عليها القوات الأمريكية شرقي مدينة دير الزور السورية. ووقع انفجارًا قويًا داخل قاعدة حقل كونيكو للغاز الأمريكية بريف دير الزور الشمالي، حيث يرجح أن الانفجارات ناتجة عن استهداف القاعدة بعدة صواريخ من دون معلومات عن الخسائر.واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "الشدادي" المحتلة في الحسكة السورية، برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر، بحسب ما ذكرت قناة الميادين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فصائل مسلحة في العراق، استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.وكانت مصادر محلية بريف الحسكة أن الطيران المروحي والمسير التابع للقوات الأمريكية حلق بشكل مكثف في قرية خراب الجير أقصى شمال شرقي الحسكة في وقت سابق وذلك بعد سماع دوي 3 انفـجارات قوية استهدفت قاعدة الاحتـلال الأمريكي في القرية ذاتها عبر طائرات مسيرة.

سماع دوي انفجارين داخل قاعدة التحالف الدولي في سورياسماع دوي انفجارين داخل قاعدة التحالف الدولي في سوريا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تفشل في تمرير قراراها في مجلس الأمن بشأن غزة بسبب روسيا والصينأمريكا تفشل في تمرير قراراها في مجلس الأمن بشأن غزة بسبب روسيا والصين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تفشل في تمرير قراراها في مجلس الأمن بشأن غزة بسبب روسيا والصينأمريكا تفشل في تمرير قراراها في مجلس الأمن بشأن غزة بسبب روسيا والصين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تفشل في تمرير قراراها في مجلس الأمن بشأن غزة بسبب روسيا والصينأمريكا تفشل في تمرير قراراها في مجلس الأمن بشأن غزة بسبب روسيا والصين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: علينا اتخاذ تدابير ملموسة لمنع توسع النزاع خارج غزةمندوبة أمريكا في مجلس الأمن علينا اتخاذ تدابير ملموسة لمنع توسع النزاع خارج غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: علينا اتخاذ تدابير ملموسة لمنع توسع النزاع خارج غزةمندوبة أمريكا في مجلس الأمن علينا اتخاذ تدابير ملموسة لمنع توسع النزاع خارج غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕