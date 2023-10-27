انظروا لقطاع الناشئين.. رئيس إنبي يكشف سبب الفوز على الزمالك اليوم بالدوري

وقال الشريعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"نادي إنبي لديه مجموعة متكاملة؛ من أجل ظهور اللاعبين الشباب، وهذا الأمر يعكس أهمية قطاع الناشئين".واختتم تصريحاته:"تامر مصطفى هو الأساس لتنفيذ آلية سياسة نادي إنبي في الاعتماد على الناشئين".

وقال الشريعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"نادي إنبي لديه مجموعة متكاملة؛ من أجل ظهور اللاعبين الشباب، وهذا الأمر يعكس أهمية قطاع الناشئين".واختتم تصريحاته:"تامر مصطفى هو الأساس لتنفيذ آلية سياسة نادي إنبي في الاعتماد على الناشئين".

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