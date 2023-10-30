انطلاق برنامج ريحانة القيادي لزيادة الوعي لدى الفتيات بأسوان

بدأت فتيات"ريحانة" بتنفيذ فعاليات ونشر التوعية لبرنامج ريحانة داخل محافظة أسوان وذلك من خلال إقامة مجموعة من الندوات واللقاءات والدورات التدريبية في مجالات مختلفة.

كما شاركت فتيات وحدة"ريحانة" لتمكين وزيادة وعي الفتيات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بعروض فنية حيث تم عرض فقرات بفريق كيدز شو ، بحانب أنشطة وتدريبات رياضية بفقرات للزومبا ، والإيروبكس بهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة ، وأهمية الرياضة في حياتهم ، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع ، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

فى زيارته لمدارس النيل.. محافظ أسوان يؤكد دور مصر لنشر السلام بقيادة الرئيس مصرع شخصين وإصابة 10أخرين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان/القاهرة فتيات ريحانةتضمنت الفعاليات تنظيم ندوة تعريفية عن البرنامج ودوره في بناء شخصية الفتاة بمشاركة أكثر من ١٠٠ فتاة ، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار"ريحانة". headtopics.com

وتم تسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات حيث تم عقد لقاء الفتيات ريحانه مع صافيناز محمد ابراهيم جمعه رئيس مجلس أمناء جمعية نساء الجنوب بأسوان والتي سردت جزء من سيرتها الذاتية التي تضمن مواقف مضيئة في حياتها العملية و العلمية و تجرجها في المناصب حتي أصبحت وكيلة وزارة التربية والتعليم باسوان خلال الفترة السابقة وما لديها من روح وابداع لتعطي أكثر وأكثر لتثبت جدارة الفتاة لتولي أصعب المهام و المناصب القيادية والإجادة فيها .

محافظ أسوان يطالب بالانتهاء من الاستعدادات ومراجعة الامكانات لمواجهة الأزمات محافظ أسوان يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المفكرين الحضريين بالقاهرة تمكين الشبابوأقيمت الفعاليات تحت رعاية السيدة الفاضلة"انتصار السيسي" قرينة رئيس الجمهورية ، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الوزير أشرف عطية محافظ أسوان ، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، وبتوجيهات ناصر سليم وكيل الوزارة ، وأفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب ، وتحت إشراف محمد البدري مدير الإدارة ،... headtopics.com

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