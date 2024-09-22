انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس المصرية اليابانية والرسمية والخاصة

وانطلق العام الدراسى الجديد اليوم بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الرسمية والخاصة حيث انتظم الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2025، وشهدت المدارس توافد أعداد من الطلاب، ونظمت المدرسة المصرية اليابانية في برج العرب نشاط ترحيب بالطلاب أثناء دخولهم من المدرسة، كما بدأ اليوم الدراسى بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى.

وأكد إكرامي محمد جويلي مدير المدرسة، أن الدراسة بـ المدارس المصرية اليابانية تعتمد على أنشطة التوكاتسو، مضيف أنه عامل على بناء شخصية الطفل، وهناك مجموعة من الأنشطة يمارسها الطفل سواء بشكل يومى أو أسبوعى، بجانب التركيز على الجزء المعرفى. وأضاف إكرامي جويلي لـ "اليوم السابع"، أن رؤية المدرسة المصرية اليابانية ،ان يكون الطلاب متميزين ومبدعين ومصدرا للطاقة الإيجابية والتواضع وتقبل الآخر، وكذلك بناء شخصية الطفل المصري بما يناسب رؤية مصر 2030 ليصبح طفلا مبدعا ورائدا ومبتكرا ويتمتع بالصحة واللياقة البدنية، وتنشئة طفل محب للمعرفة متفاعل اجتماعيا.القانون يحدد ضمانات للحفاظ على حقوق العمال حال إغلاق أو إفلاس أو دمج المنشأةاليوم..

عام دراسي مدارس مصرية مدارس يابانية توكاتسو رؤية المدرسة

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