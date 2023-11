انطلاقة قوية للنسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

، والتي تقام برعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في الفترة من 1إلى 10 نوفمبر الجاري بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.العالمية، منافساتها وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات، ونزالات جمعت الأطفال والبراعم واللاعبين من أصحاب الهمم على بساط البطولة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وشارك في منافسات الأربعاء اللاعبون من فئة الأطفال 1و 2 و 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض، وهم يمثلون أندية وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم. وشهدت فعاليات اليوم الأول منافسات فئة الباراجوجيتسو لأصحاب الهمم من جميع الأحزمة، وتفاعلاً كبيراً من الجماهير في المدرجات على ضوء مهارات وفنون اللاعبين وقدراتهم على التحدي والإبداع.

وقال الظاهري من خلال ما شهدناه اليوم من منافسات، فإن البطولة في نسختها ال15 تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة فريدة لتعريف المجتمع والعالم بقيم رياضة الجوجيتسو المتمثلة بعضها في الشجاعة والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار والتسامح.

وتابع الظاهري بأن منافسات فئة الباراجوجيتسو تمثل قيمة مضافة لمنافسات البطولة، وتتماشى مع جهود الدولة في تمكين فئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وتوفير البيئة النموذجية التي تساعدهم على النمو والتطور وتحقيق أهدافهم أسوة بالفئات المجتمعية المختلفة.وعبر البريطاني جاستن ليفين حامل الحزام البنفسجي عن سعادته البالغة بالمشاركة في البطولة وتحقيق الفوز، مؤكداً أن الانتصار الحقيقي هو الوجود في هذا المحفل الكبير.

وأثنى ليفين على دور أبوظبي في تعزيز انتشار اللعبة حول العالم، وإفساحها المجال لأصحاب الهمم للمشاركة والتألق في أرقى بطولات الجوجيتسو العالمية.وأعرب عدد من أولياء أمور اللاعبين المشاركين في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم وبناتهم في المنافسات، ويرون أن البطولة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة في توفير منافسات استثنائية تجمع بين الطابع الرياضي والمجتمعي ضمن أجواء فريدة تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة.

