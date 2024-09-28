انطلاق العام الدراسي بالجامعات والمعاهد.. وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يشهدان تحية العلم

انطلاق العام الدراسى بال جامعات والمعاهد.. وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان يشهدان تحية العلم .. ورئيس جامعة القاهرة يتفقد الكليات لمتابعة انتظام المحاضرات.. ومهرجان للأنشطة الطلابية بال جامعات مشاركةإبراز الكارنيه أو بطاقة الترشيح..
"، وعرض فيه الطلاب العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة، فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية. توافد طلاب جامعة القاهرة على الحرم الجامعى صباح اليوم السبت بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2024/ 2025، والذى ينطلق اليوم 28 سبتمبر وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعاً.
كما شهد الدكتور محمد سامى رفع العلم المصرى داخل الحرم الجامعى إيذاناً بانطلاق العام الجامعى وترديد تحية العلم.، وعزفت فريق موسيقى الشرطة السلام الوطنى وسط تقاعل كبير من طلاب الجامعة. وقدم تليفزيون "اليوم السابع" لقاء مع الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تزامناً مع انطلاق العام الجامعى الجديد، قدم خلاله نصائح عامة لطلاب الجامعة وكشف عن تفاصيل استعدادات الجامعة لانطلاق العام الجامعى.
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