انطلاق فاعليات مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي تحت شعار «الشباب محور التنمية -الفرص والتحديات» في دورته الـ 26 تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وبشراكةٍ استراتيجية مع شركة"أون باسيف"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، والتي تسعى من خلال هذا المعرض والمؤتمر إلى التأكيد على أهمية تبني الدول العربية والإفريقية للتقنية...

ويُعد هذا المعرض والمؤتمر استمرارًا للنهج الراسخ للقيادة والحكومة المصرية في خلق الأجواء الاستثمارية وتشجيع تبادل الأفكار والرؤى واستعراض المشاريع والفرص بين مختلف دول العالم، نظرًا لدور جمهورية مصر العربية الريادي في العالم العر بي والإفريقي وكونها من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثيرًا، وانطلاقا من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في خلق اقتصاد تنافسي ومتنوع يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة.

بمشاركة السيدة الأولى لجمهورية صربيا السيدة تمارا فوتشيتش، والسيدة الأولى لجمهورية زيمبابوي وعدد من الشيوخ والأمراء وأصحاب المعالي والوزراء، ووفود 35 دولة عربية وإفريقية منها السعودية والكويت والبحرين والسودان والأردن وزيمبابوي، بدأت أولى الفعاليات بافتتاح رسمي بمقر جامعة الدول العربية، كما سينطلق الافتتاح لبقية الفعاليات للمؤتمر والمعرض من مدينة شرم الشيخ بتنظيم من اتحاد المستثمرات العرب المنبثق من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية... headtopics.com

ويتميز المؤتمر هذا العام بشراكة استراتيجية مع شركة"أون باسيف"، والتي تفتخر بمشاركتها بمجموعة واسعة من منتجات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تمثل أفضل الحلول والخيارات لانترنت المستقبلكالنظام البيئي المتكامل ومنصة"أوكونيكت"-"OCONNECT"، للتواصل الفعال وبوابة العبور إلى المستقبل، و"أوتراكر"-"OTRACKER"، وهي الأداة الإلكترونية والحل الشامل لتحليل الأعمال، بالإضافة للعديد من التطبيقات والمنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

من جهته أعرب المهندس محمد كمال، المدير التنفيذي لشركة"أون باسيف" عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية قائلًا:"نحن سعداء للغاية بالشراكة الاستراتيجية مع معرض ومؤتمر الاتحاد العربي الإفريقي والتعاون الدولي، وواثقون من نجاح هذه الدورة وتحقيق مستهدافاتها، وتسعى"أون باسيف" من خلال تقنياتها ومنتجاتها المتطورة إلى تعزيز وتسهيل العمليات والأعمال للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتطوير أدوات التسويق، وإدارة العلاقات مع المتعاملين في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، مدركين... headtopics.com

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