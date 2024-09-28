انطلاق الدراسة بجامعة الأزهر.. جولات لقيادات الجامعة لاستقبال الطلاب.. إعلان نتيجة تنسيق المدينة الجامعية الأحد وبدء التسكين الثلاثاء.. رئيس الجامعة يوجه بدعم وتفعيل منظومة التحول الرقمى والتأكد من الصيانةوتوافد طلاب سنوات النقل علي كلياتهم، بينما توافد الطلاب المستجدين على شئون الطلبة للانتهاء من أوراق قيدهم بالكليات ، كما تستعد الجامعة لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدينة الجامعية علي ان يبدأ التسكين الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر.

وعقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا ضم: الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين القاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سامية الصافي، المشرفة على فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة. وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه بداية من يوم الأحد الموافق 29 من سبتمبر الجاري يستطيع الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني والاستعلام عن اسمه يتبع ذلك استيفاء إجراءات التسكين المتبعة.

ووجه رئيس الجامعة إلى دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي والتأكد من أعمال الصيانة وتوفير جميع سبل الراحة ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية.

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