اندلاع حريق بديكور فيلم 'الحب كله' بمدينة الإنتاج الإعلامي

عن تفاصيل ال حريق الذى نشب اليوم بديكور فيلم "الحب كله، حيث قالت في بيان لها: "نشب حريق في الحي الشعبي ب مدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم في ديكور أحد الأفلام التي يتم تصويرها حاليا بالحي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحادث، للسيطرة عليه".

وأضاف البيان: "انتقل إلى مكان حدوث الحريق كل من رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الاعلامي والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والسيد اللواء مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، لتفقد عمليات الإطفاء، وتُجرى حاليا عمليات التبريد للاطمئنان على السيطرة علي الحريق تماما وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن".حزب الله ينفى اغتيال على كركى: القيادى بخير..

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