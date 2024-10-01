اندلاع حريق بمركز الأورام بجامعة المنصورة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة باندلاع حريق داخل مركز الأورام بجامعة المنصورة. وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين اندلاع الحريق بلوحة كهرباء داخل مغسلة مركز الأورام.

وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

حريق، مركز الأورام، جامعة المنصورة

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