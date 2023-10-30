اندبندنت: 'الأنفاق' تمنح الفصائل مزايا فوق الأرض وتحتها ضد الجيش الإسرائيلى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه فى الوقت الذى يقترب فيه هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة فى حربها الأكثر تدميرا حتى الآن مع الفصائل الفلسطينية، تمثل متاهة واسعة من الأنفاق التي بنتها الفصائل أحد أكبر التهديدات بالنسبة للجيش الإسرائيلي.وأوضحت الصحيفة أن هذه الأنفاق تمتد عبر القطاع المكتظ بالسكان، ويختبئ بها المقاتلون وأكثر من 200 رهينة تحتجزهم الفصائل الآن بعد هجوم غير مسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال جون سبنسر، الرائد المتقاعد بالجيش الأمريكي ورئيس دراسات الحرب الحضرية في معهد الحرب الحديثة في ويست بوينت: "عادةً ما أقول إن الأمر يشبه المشي في الشارع في انتظار تلقي لكمة في الوجه".وأضاف أن المدافعين عن المناطق الحضرية "كان لديهم الوقت للتفكير في المكان الذي سيتواجدون فيه، وهناك الملايين من المواقع المخفية التي يمكن أن يكونوا فيها. ويمكنهم اختيار وقت الاشتباك - لا يمكنك رؤيتهم ولكن يمكنهم رؤيتك".

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