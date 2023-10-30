انخفاض أسعار الأرز وزيت الذرة وزيادة الجبن والمسلى اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد: انخفضت أسعار الأرز، وزيت الذرة، والدواجن اليوم الاثنين، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية". وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.

97 جنيه، بانخفاض 5 قروش. لتر زيت عباد الشمس: 61.76 جنيه، بارتفاع 49 قرشا. كيلو السكر المعبأ: 33.12 جنيه، بارتفاع 54 قرشا كيلو المكرونة المعبأة: 23.51 جنيه، بارتفاع 32 قرشا. كيلو العدس المعبأ: 49.03 جنيه، بارتفاع 29 قرشا. لتر زيت الذرة كريستال: 72.1 جنيه، بانخفاض 1.41 جنيه. البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.02 جنيه، بانخفاض 8 قروش. كيلو اللحوم الطازجة: 309.64 جنيه، بارتفاع 22 قرشا. كيلو الدواجن الطازجة: 93.7 جنيه، بانخفاض 2.27 جنيه. كيلو الأرز السائب: 20.58 جنيه، بانخفاض 1.83 جنيه.

انخفاض أسعار العدس والجبن الرومي وزيادة اللحوم والمسلى اليوم بالأسواقانخفاض أسعار العدس والجبن الرومي وزيادة اللحوم والمسلى اليوم بالأسواق | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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