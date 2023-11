انخفاض مستوى الرؤية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» بسبب الشبورة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ مستوى الرؤية بسبب كثافة الشبورة على طريق «القاهرة - فايد» بسبب الشبورة الكثيفة، نحو 1500متر، وفقًا لمحطات الرصد التابعة للأرصاد الجوية.كثيفة جدًا على الطرق الزراعية بين المحافظات والطرق القريبة من المسطحات المائية، من السواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد، لذا يجب الحذر في أثناء قيادة المركبات وحتى انقشاع الشبورة تمامًا، وضرورة متابعة النشرة الجوية اليومية، لتجنب التعرض للحوادث.في ذكرى ميلاده..

أغلقت البورصة الأردنية أمس الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.01%، لتصل عند مستوى 2414.54 نقطة.

تشهد البلاد هذه الأيام شبورة كثيفة وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق ، حيث تعتبر الشبورة من أخطر الظواهر الجوية لما لها من تأثير على الرؤية على الطرق.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية. لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ظلت محافظتى شمال وجنوب سيناء لسنوات طويلة تعتمد العديد من المدن بهما على المولدات الاحتياطية والمتنقلة لتوليد الكهرباء ، وكانت سببا رئيسيا في انخفاض مستوى الخدمة

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات أمس الثلاثاء، على انخفاض بنسبة ‏‏0.2 %، ليصل عند مستوى 8431.47 نقطة.‏

