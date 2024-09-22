انخفاض حاد في شعبيّة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر

، رئيس وزراء بريطانيا انخفاضا حادا في شعبيته منذ فوزه في الانتخابات، وفقًا ل استطلاع رأي جديد لصحيفة أوبزرفر يأتي بالتزامن مع بدء مؤتمر

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء ليس وحده الذي يعاني من انخفاض كبير في الدعم الشخصي منذ الانتخابات. وشهدت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، التي خفضت مدفوعات الوقود الشتوي لجميع المتقاعدين باستثناء أفقرهم ووعدت باتخاذ قرارات صعبة بشأن الرعاية الاجتماعية والضرائب في الميزانية المقبلة، انخفاضًا بمقدار 36 نقطة في صافي موافقتها منذ يوليو.

ستارمر بريطانيا استطلاع رأي شعبيّة حزب العمال

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