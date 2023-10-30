انتهاك القانون.. لبنان: الاحتلال أحرق آلاف من شجر الزيتون باستخدام الفسفور الأبيض

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، كشف حسن، في تصريحات مع"راديو سبوتنيك"، أن الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى لمنظمة الأمم المتحدة اعتراضا على وحشية الاحتلال وانتهاكه القانون الدولي وسيادة لبنان.

ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب تهدد أمن اللبنانيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحمايتهم. وشدد على أحقية الشعب اللبناني في الدفاع عن وطنه، الذي تُنتهك سيادته في كل دقيقة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي يحلّق باستمرار فوق أراض لبنانية مختلفة.

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليا شمال غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن مراسل القناة قال إن : الاحتلال الإسرائيلى يستخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليا شمال غزة. اقرأ أكثر ⮕

إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة زرعيت&160;أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة زرعيت. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنانجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان اقرأ أكثر ⮕

3 أطنان للفدان.. 'استصلاح الأراضي': حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة3 أطنان للفدان استصلاح الأراضي حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية': الاحتلال يستهدف حى الزيتون فى غزة بأحزمة ناريةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، فى خبر عاجل، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حى الزيتون فى غزة بأحزمة نارية، فيما تطلق مدفعية الاحتلال قذائف نارية قرب الحدود الشرقية لخانيونس. اقرأ أكثر ⮕

بعد عودة الانترنت جزئيًا.. الاحتلال: لن نسمح باستخدام 'ستارلينك' في غزةبعد عودة الانترنت جزئي ا الاحتلال لن نسمح باستخدام ستارلينك في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕