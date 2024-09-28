انتقال خامنئي إلى مكان آمن وسط إجراءات أمنية مشددة بعد اغتيال نصرالله

تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته بحسن نصر الله؟بعد حسن نصر الله.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز بحزب اللهقبل ختام حفلها بقصر عابدين.. فاطمة سعيد تفاجئ جمهورها بالرقص على «مصر هي أمي»نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 9:55 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 9:55 م

وتمثل الخطوة المتخذة لحماية صاحب الكلمة العليا في إيران أحدث انعكاس للتوتر الذي يعتري السلطات الإيرانية مع شن إسرائيل سلسلة من الهجمات المدمرة على جماعة حزب الله، الحليف الأكثر تسليحا والأكثر عتادا لإيران في المنطقة، وفق الوكالة. وذكر المسئولان، أن إيران على اتصال مستمر مع جماعة حزب الله وجماعات أخرى متحالفة معها لتحديد الخطوة التالية بعد مقتل نصر الله.وبعد تأكيد حزب الله اغتيال نصر الله، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان قُتل مع زعيم حزب الله في الغارات الإسرائيلية على بيروت أمس الجمعة.وقال خامنئي في بيان صدر بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل نصر الله: «سوف تقرر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الشامخ».

خامنئي، حزب الله، نصرالله، اغتيال، إيران، إسرائيل

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