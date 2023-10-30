انتهاء التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

تنتهي التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات، غدا الثلاثاء 31 اكتوبر، للراغبين في التقديم للوظائف التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية وتم فتح باب التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات يوم 17 سبتمبر الماضي.

و يتم التقديم الكترونيا على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .وظائف خالية بالمحافظاتواعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادات بالإدارة المحلية في المحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات.

وحذرت وزارة التنمية المحلية الراغبين في التقدم للوظائف الخالية في المحافظات من التعامل مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات او دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالاعلان.-القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.-إجادة اللغة اللإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6 . headtopics.com

-الالتزام بالتقديم مرة واحدة فقط على الموقع الالكتروني للوزارة على درجة مالية واحدة فقط ولن يعتد بالتقديم المتعدد.واكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة ان تكون كافة المستندات المطلوبة للتقديم مسحوبة في صيغة (PDF) ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.

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