انتظام عمرو السيسي في مران الزمالك.. وبرنامج علاجي لشلبي وتأهيل شيكابالا

في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب الترسانة، بعدما خاض تدريبات خلال الفترة الماضية في صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني

وشارك عمرو السيسي في التدريبات الجماعية وكافة الفقرات التدريبية للمران بصورة طبيعية استعدادا للقاء المقبل أمام فريق زد.جاء خوض شيكابالا لتدريبات خاصة لتجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية البدنية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي نفس الوقت ‏أدى مصطفى شلبي جناح الفريق تدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم. وحصل مصطفى شلبي على راحة من التدريبات الجماعية في ظل معاناته من كدمة في القدم، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي. headtopics.com

وخضع اللاعب لأشعة بعد المباراة للاطمئنان على حجم اصابته، وأكد الدكتور محمد أسامة على أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم. ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.كولر: سنبذل أقصى جهد لحسم الصعود أمام صن داونز في القاهرةخبير تحكيمي: حكم مباراة الأهلي وصن داونز لم يحتسب ركلتي جزاء وطرد

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