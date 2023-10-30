انتخابات الرئاسة.. تفاصيل لجان التصويت للمصريين بالخارج في 137 دولة

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وأصدرت الهيئة بيانات مقار اللجان الفرعية داخل 137 دولة على مستوى العالم، موضحة بها أماكن السفارات التي يتوجب على المواطنين المصريين التواجد بها للإدلاء بأصواتهم.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن القائمة المبدئية للمرشحين، وهم بالترتيب، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر.

وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.

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