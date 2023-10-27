انتشار الأوبئة.. خطر يُهدد أهالي غزة خلال الحرب

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مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

استاذ اقتصاديات الدواء يؤكد: الوضع الصحي في غزة كارثي ويسوءقال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي، وذلك وفقا لتقييم وتقرير منظمة الصحة العالمية. اقرأ أكثر ⮕

ممثل الأردن: إسرائيل تقوم باجتياح برى لقطاع غزة ومجلس الأمن عاجزقال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة إن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب. اقرأ أكثر ⮕

'اهتفوا لشعب فلسطين'.. شوبير يُطالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبياهتفوا لشعب فلسطين شوبير ي طالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو.. هتافات للفلسطينيين تندد بالعدوان خلال تشييع جنازات الشهداءندد أهالي الشهداء في مخيم البريج شمال قطاع غزة، بالعدوان الإسرائيلي الغاشم، خلال تشييع الجنازات اليوم الخميس، إثر الهجوم الذي قام به الاحتلال على المخيم واستشهاد عدد من المواطنين، ورددوا هتافات ضدهم. اقرأ أكثر ⮕