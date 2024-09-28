الْسَيْسِي يُعِدّ ميقاتي بدعم مصر لبنانيّ في مواجهة العدوان الإسرائيلي

، اليوم السبت، برئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتى، والذى أكد الرئيس السيسى خلاله دعم مصر ل لبنان ووقوفها بجانب الشعب ال لبنان ي .

فقد أوردت وكالة الأنباء اللبنانية تقريرا أشارت فيه إلى أن الاتصال الذى أجراه الرئيس السيسى ، تناول البحث في الوضع الراهن في لبنان والجهود الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان .أضاف التقرير أن الرئيس السيسي أكد لميقاتي، أن مصر تدعم لبنان تماما في هذه الظروف الدقيقة وترفض اي انتهاك لسيادته، وتدعم الحل السلمي للنزاع".

وأبرز موقع "لبنان 24 " ، تفاصيل الاتصال الذى أجراه الرئيس السيسى ، والذى شدد خلاله على أن مصر سترسل مساعدات طبية وإنسانية إلى لبنان". وأشار إلى أن ميقاتى وجه الشكر للرئيس السيسي على عاطفته ومحبته للبنان، وثمن الموقف المصري الداعم للبنان على المستويات كافة.

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