اليوم.. مسرحية البندقية بأكاديمية الفنون احتفالا بانتصارات أكتوبر

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"البندقية"، تأليف وأشعار محمد طارق الوديع، وإخراج مصطفى حسنى، ومن أداء طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية. ويأتي ذلك فى إطار فعاليات أكاديمية الفنون فى إحياء الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويُعرض العرض غدٍ أيضًا في نفس الموعد، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الفنان الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية.

والجدير بالذكر أن اتحاد طلاب الأكاديمية نظم فعاليه بعنوان"ليلتين" بداية من اليوم وحتى 15 نوفمبر المقبل، على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبها سوف يتم عرض مجموعة من العروض المسرحية التى سبق وفازت فى المهرجانات السابقة أو العروض التى لم تنل فرصة للعرض.خمسون عاما على انتصار أكتوبر 1973.. ندوة في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية headtopics.com

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