اليونيسيف: فقدنا الاتصال بموظفينا.. ليلة رعب لا توصف لمليون طفل فلسطيني

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، إنها"قلقة للغاية" بشأن سلامة زملائها في غزة وإزاء ليلة أخرى من الرعب الذي لا يوصف لمليون طفل في الأراضي الفلسطينية.كتبت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، على مواقع التواصل الاجتماعي: يجب حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والأطفال والأسر الذين يخدمونهم.وقبل قليل من نشر رئيسة اليونسيف، كتب رئيس منظمة الصحة العالمية، يقول إن المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها في غزة.

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على وسائل التواصل الاجتماعي: إن هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء.أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من ارتكاب جرائم حرب على جانبي الصراع بين إسرائيل وحماس. قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الجمعة: نحن نشعر بالقلق من ارتكاب جرائم حرب.

منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تقول إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنسانى. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة بالتزامن مع الاجتياح البري للقطاعأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تقول إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وبالمرافق الصحية وكل ش اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بكل موظفينا وشركائنا في المجال الإنسانيالصحة العالمية فقدنا الاتصال بكل موظفينا وشركائنا في المجال الإنساني | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزةالهلال الأحمر الفلسطيني فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. «الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بموظفينا في قطاع غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن منظمة الصحة العالمية، بأنه تم فقد الاتصال مع موظفيهم في غزة، والمرافق الصحية وكل الشركاء في المجال الإنساني. اقرأ أكثر ⮕