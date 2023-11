اليوم.. جامعة حلوان تتابع التسجيل بمسابقة بحثية فنية لبناء الوعي للأجيال الجديدة

و اوضحت جامعة حلوان انه علي الرغبين بالاشتراك بالمسابقة بالتسجيل بادارات رعاية الشباب بالكليات في اسرع وقت . و قد وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

ووقع البروتوكول عن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعن معهد بحوث البترول الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد، بحضور نواب رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات المؤسستين.وأكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع معهد بحوث البترول سيسهم في تعزيز البحث العلمي بالجامعة واستحداث تخصصات بحثية جديدة ذات عائد اقتصادي واجتماعي.

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة فى كلية التربية الرياضية بالهرم، واستقبله الدكتور وليد عبد الرازق عميد الكلية، ووكلاء الكلية.وخلال الجولة، حث الدكتور قنديل على ضرورة سرعة إشهار نادي جامعة حلوان، والذي يسهم فى تبني الفرق الرياضية، كما أكد على أهمية التعليم التبادلي، وفي ضوء اهتمام الدولة بالرياضة، طالب بسرعة إطلاق مشروع"دراجة لكل طالب" بكليات التربية الرياضية.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تسعى للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال تبني أحدث التقنيات وبناء شراكات ذات قيمة مضافة على المستويين المحلي والدولي. كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أيضًا كلية الفنون التطبيقية، وكان فى استقباله الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، حيث قام بجولة شملت معامل وورش الكلية وقاعات التدريس، لمتابعة سير العملية التعليمية.

