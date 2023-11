اليونيسف تصف الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة بـ«المجزرة»

وأشارت"اليونيسيف" إلى أنه"على الرغم من أننا لا نملك حتى الآن تقديرات لعدد الضحايا من الأطفال جراء الهجوم، إلا أن المنازل دمرت، ويبدو أن مئات الأشخاص أصيبوا وقتلوا، وتفيد التقارير أن العديد من الضحايا كانوا من بينهم أطفال".

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما لا يقل عن 195 فلسطيني قتلوا وأصيب 777 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء. ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.من جديد..زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع القضية الفلسطينية

